A gaúcha Jaqueline Weber, de Teutônia, conquistou um importante resultado no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo. A atleta radicada em Santa Cruz do Sul ficou com a medalha de prata nos 800m rasos, com o tempo de 2min1seg64, sua melhor marca do ano e a apenas dez centésimos do seu recorde pessoal. Assim, ela entra na zona de qualificação para os Jogos Olímpicos.