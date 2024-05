Sanderlei Parrela bateu na trave nos Jogos Olímpicos de Sydney-2000, ao ficar no quarto lugar dos 400 m. Mas espera se redimir em Paris-2024, treinando a equipe brasileira que conquistou a vaga no revezamento 4x400 m na repescagem do Mundial de Revezamentos da Bahamas, domingo, ganhando sua série. De acordo com o treinador, o time pode ir bem na França e surpreender os favoritos.