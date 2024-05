As brasileiras Duda e Ana Patrícia são as campeãs da etapa de Brasília do Elite 16, válido pelo Circuito Mundial de vôlei de praia. Na decisão, disputada neste domingo (5) no Parque da Cidade, elas derrotaram as norte-americanas Kristen Nuss e Taryn Kloth por 2 a 0, parciais de 21/17 e 21/14.