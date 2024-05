O Flamengo complicou sua situação na Copa Libertadores, ao perder, nesta terça-feira, para o Palestino, por 1 a 0, em Coquimbo, no Chile, em duelo válido pela quarta rodada do Grupo E. Com o resultado, o time do técnico Tite permanece com quatro pontos, superado pelo adversário do Chile, que chegou a seis. O líder da chave é o Bolívar (9 pontos), que enfrenta o Millonarios (1), nesta quinta, na Colômbia.