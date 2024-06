Marcelo Dorneles cumpria sua missão de preparador de goleiros do São José na partida que marcou a retomada do futebol no Rio Grande do Sul após as enchentes que devastaram o Estado. Orientava Fábio Rampi, que não teve culpa nos 3 a 1 do Volta Redonda, no Passo D'Areia. Comemorava o pênalti defendido por seu comandado. E, ao mesmo tempo, conseguia esquecer, ao menos momentaneamente, que perdeu tudo o que estava no primeiro andar de casa. Que seu carro ficou submerso. Que o filho não tem mais brinquedos. Que ele e a família estão há 26 dias morando em outro lugar, enquanto o lar, no bairro Humaitá, ainda tem água acumulada.