O Brasil terá duas duplas nas semifinais do WTT Contender Rio, etapa do Circuito Mundial de Tênis de Mesa. Nesta sexta-feira (24), na Arena Carioca 1, as irmãs Bruna e Giulia Takahashi avançaram na disputa do feminino, enquanto Guilherme Teodoro e Vitor Ishiy conquistaram a vaga na competição masculina.