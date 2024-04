Vitória e Bahia voltaram a fazer o clássico 'Ba-Vi' mais de cinco anos depois no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (21), se enfrentaram no Barradão, em Salvador (BA), e empataram por 2 a 2. O time rubro-negro abriu 2 a 0 no placar, com gols de Matheusinho e Wagner Leonardo, mas sofreu o empate em um intervalo de três minutos, com gols de Biel e Everaldo.