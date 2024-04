Havia motivos para acreditar que o São Paulo pudesse superar a má fase neste sábado (13) na estreia do Brasileirão. Quem foi ao MorumBis, porém, assistiu a um time desorganizado, improdutivo e desesperado, graças ao criticado trabalho do técnico Thiago Carpini. O Fortaleza soube se aproveitar do momento e construiu a vitória no segundo tempo, fechando o placar em 2 a 1.