A final da Superliga feminina de vôlei está definida e, pela quinta temporada seguida, será disputada entre os mineiros Praia Clube e Minas Tênis Clube, que eliminaram Sesc-Flamengo (RJ) e Osasco Vôlei (SP), respectivamente. O confronto decisivo será disputado em jogo único, no dia 21 de abril, no Ginásio Geraldão, no Recife (PE).