Pela quarta vez em cinco edições, o Flamengo irá disputar a final da Basketball Champions League Americas (BCLA). Em Santiago del Estero, na Argentina, sede do Fnal Four do torneio, o time carioca venceu o Halcones de Xalapa, do México, por 90 a 87, e garantiu vaga na final, contra o vencedor de Quimsa, da Argentina, e Hebraica Macabi, do Uruguai, que se enfrentam ainda neste sábado (13).