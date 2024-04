O brasileiro Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev estão na final do Masters 1000 de Monte Carlo. Neste sábado (13), eles derrotaram o salvadorenho Marcelo Arévalo e o croata Mate Pavic por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (3), 7/5 e 10-7, em 1h55min de partida. Na decisão, eles enfrentarão os belgas Joran Vliegen e Sander Gillé, que eliminaram a parceria do argentino Horacio Zeballos e do espanhol Marcel Granollers em sets diretos (7/5 e 6/4). O jogo está programado para às 7h (de Brasília), na quadra Rainier III no Monte Carlo Country Club, em Mônaco.