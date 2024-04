O clima em Porto Alegre novamente não ajudou neste sábado (13) e mais um dia de competições da etapa gaúcha do STU National, circuito brasileiro de skate, foi adiado pelos organizadores do evento. Assim como na última sexta, o mau tempo permaneceu na Capital por quase toda manhã, tarde e noite, o que impediu que o campeonato pudesse seguir em frente nas pistas da orla do Guaíba.