A prefeitura de Juazeiro vai atender a uma recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e irá recolher a estátua de Daniel Alves, localizada no centro da cidade. Natural do município baiano, o ex-jogador do Barcelona e da Seleção Brasileira foi condenado na Espanha a quatro anos e seis meses de prisão por estupro de uma mulher de 23 anos. Em liberdade provisória até o julgamento final, ele alega inocência e afirma que a relação foi consensual.