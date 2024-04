Um dos itens mais importantes foi rejeitado pelo homenageado deste 26 de abril. Manga, cujo aniversário foi transformado em data especial graças a Raul Carlesso, o gaúcho pioneiro na preparação específica dos camisas 1, não era um entusiasta das luvas. Mas, neste Dia do Goleiro, GZH conta parte da história do material e como sua evolução acompanhou o crescimento da posição no futebol.