Com queda do Coritiba e cinco classificados, Copa do Brasil definiu os 20 jogos da 2ª fase

A primeira fase da Copa do Brasil terminou nesta quinta-feira com cinco jogos. Mais um clube considerado favorito tombou em campo: o Coritiba foi eliminado pelo Ceilândia-DF nos pênaltis. Dos quatro paulistas em campo, dois avançaram e dois caíram. Os 20 confrontos da segunda fase estão definidos e serão disputados inicialmente entre 5 e 13 de março.

No estádio Abadião, o Coritiba, que pertence à Série B do Brasileiro, empatou por 2 a 2 com o Ceilândia, porém, perdeu a disputa de pênaltis por 4 a 2. Outros três clubes da Série B já tinham sido eliminados: Amazonas, América-MG, Cuiabá.

A zebra também descartou dois times da Série A: Sport e Juventude. A tradicional Ponte Preta, embora na Série C, acabou perdendo a vaga para o modesto Concórdia ao levar a virada por 2 a 1.

O Red Bull Bragantino não teve vida fácil, mas com um gol contra (Patrick Dias) aos 54 minutos do segundo tempo, chegou ao empate com o Sousa-PB, no tempo regulamentar por 1 a 1. Depois venceu nos pênaltis, por 5 a 4, com o goleiro Cleiton chutando a quinta penalidade. Na próxima fase, o time paulista irá encarar o São José-RS, que fez 3 a 1 em cima do Oratório-AP.

O Novorizontino venceu por 3 a 1 o Rio Branco-ES, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES) e também carimbou o passaporte para a segunda fase. Na sequência pega o Operário VG-MT, que surpreendeu, ao eliminar o Sport, nos pênaltis.

No Pacaembu, a Portuguesa perdeu a vaga nos pênaltis por 4 a 3 depois do empate no tempo normal por 1 a 1 com o Botafogo-PB. Os gols saíram no início. Aos três, Rodrigo Alves marcou um golaço de bicicleta para os visitantes, mas Rildo empatou logo aos 11.

Na disputa de pênaltis, Maceió e Rildo perderam para a Lusa, que converteu com Guilherme Portuga, Fernando Henrique e Eduardo Biazus. O time paraibano acertou quatro cobranças com Gama, Reniê, Falcão e Thallyson, com Guilherme Santos perdendo.

Em Limeira, a Inter de Limeira empatou por 0 a 0 com o Vila Nova-GO, mas perdeu a vaga nos pênaltis: 7 a 6. O goleiro Halls defendeu a sétima cobrança paulista, de Felipe Albuquerque. O time paulista segue sem vencer em 2025. Em 13 jogos, perdeu cinco e empatou oito vezes. Agora vai tentar se recuperar na Série D do Brasileiro que começará no dia 13 de abril.

CONFIRA OS 20 JOGOS DA SEGUNDA FASE:

Atlético-GO x Retrô-PE

CSA-AL x Tuna Luso-PA

Nova Iguaçu-RJ x Vasco

Operário-PR x Tombense-MG

Athletico-PR x Guarany-RS

Capital-DF x Porto Velho-RO

Ceará-CE x Confiança-SE

Maringá-PR x União-TO

Athletic-MG x Grêmio-RS

Vitória-BA x Náutico-PE

Remo-PA x Criciúma-SC

Aparecidense-GO x FC Cascavel-PR

Atlético-MG x Manaus-AM

Olaria-RJ x Brusque-SC

Caxias-RS x Fluminense-RJ

Red Bull Bragantino-SP x São José-RS

Operário VG-MT x Novorizontino-SP

Maracanã-CE x Ceilândia-DF

Vila Nova-GO x Rio Branco VN-ES