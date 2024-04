Em duelo de "gigantes" na NBA, Nikola Jokic desbancou Victor Wembanyama na noite desta terça-feira (2) e o Denver Nuggets venceu o San Antonio Spurs por 110 a 105, em casa. A rodada também contou com o retorno de Joel Embiid ao Philadelphia 76ers e com vitórias do Los Angeles Lakers e do Golden State Warriors.