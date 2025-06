Moda pelo RS promove ciclo de palestras para impulsionar o varejo gaúcho

Palestras serão realizadas no Teatro do Bourbon Country. João Alves / Divulgação

Moda, inovação e negócios estarão em pauta na segunda edição do Moda pelo Rio Grande do Sul, um ciclo de palestras com especialistas de diversas áreas, criado para apoiar e inspirar lojistas gaúchos. Realizado pela CDL POA e idealizado pela estilista e influenciadora Joy Alano, o evento ocorre nesta quarta-feira (4), a partir das 8h30min, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80). Ingressos disponíveis neste link.

— É importante que as pessoas entendam que todo esse trabalho é pelo bem do varejo, pelo desenvolvimento do setor. A gente vive, hoje, um momento comercial cada vez mais desafiador. E não existe nada mais valioso do que ter acesso (à informação). A gente sabe o quanto isso ajuda socialmente — afirma Joy Alano, acrescentando que o evento promete ser um “chacoalhão” no público:

— Para o lojista que já está há 10, 15, 20 anos no mercado, “de uma hora para outra” surgiu a necessidade de lidar com outras gerações, que são nativas digitais, com pessoas que se adaptam muito mais facilmente à demanda, à velocidade e até às habilidades exigidas pelo digital, sabe? Então, esse evento é, de certa forma, um chacoalhão.

O Moda pelo RS tem como objetivo qualificar o setor de vestuário no território gaúcho por meio de um dia inteiro de treinamentos voltados a vendas, desenvolvimento de talentos, branding, posicionamento digital, gestão de loja e outras temáticas que impulsionam o crescimento dos negócios – e, consequentemente, do mercado como um todo.

Palestras com referências

Para as palestras, Joy relata que buscou profissionais que são referências para cada tema que trata de “diferentes dores” dos lojistas, sendo que o universo digital é um dos principais desafios atuais. As palestras abordarão ainda tendências de moda, previsão de futuro, comunicação e provador.

— Também tem a questão da contratação de equipe – como lidar com as gerações Z e X no ambiente de trabalho. O Visual Merchandising é outra dor. Muitas pessoas não conseguem organizar a loja de forma atrativa, nem no online, nem no presencial. O TikTok chegou com uma força absurda, e muitas estão perdidas: “Crio conta? Não crio? Faço live? Não faço?” — cita a idealizadora.

Confira a lista de palestrantes:

Silvia Belluzzo : diretora de Marketing do TikTok América Latina

: diretora de Marketing do TikTok América Latina Jorge Grimberg : escritor e mentor de criativos

: escritor e mentor de criativos Isabela Bez : especialista em previsões de tendência da START by WGSN

: especialista em previsões de tendência da START by WGSN Camilla Menezes : especialista em comunicação

: especialista em comunicação Ester Morgan : consultora em varejo

: consultora em varejo Claudia Bartelle : influenciadora e filantropa

: influenciadora e filantropa Paulo Selani: autor de Sua Loja Faz Psiu?

autor de Sua Loja Faz Psiu? Joy Alano: criadora do Provador Fashion e idealizadora do Moda pelo Rio Grande do Sul

A primeira edição do evento teve como foco a recuperação do varejo do Estado afetado pela enchente de 2024. Agora, a iniciativa mantém o propósito de motivar lojistas e outros profissionais da indústria da moda no RS a evoluir em diferentes áreas do conhecimento.