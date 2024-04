A seleção brasileira feminina de rugby sevens não teve o desempenho esperado na sexta etapa da temporada do Circuito Mundial, encerrada em Hong Kong. Após disputar as quartas de final nos dois eventos anteriores, as Yaras perderam todos os jogos disputados na fase classificatória e terminaram o torneio em 10º lugar, vencendo apenas uma partida, contra Espanha, que tem o pior desempenho das 12 seleções que disputam o campeonato.