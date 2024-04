O Atlético-MG marcou três gols no primeiro tempo e venceu o Cruzeiro, por 3 a 0, neste sábado (20), na Arena MRV, em Belo Horizonte, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória do time alvinegro na competição nacional e a primeira derrota da equipe celeste.