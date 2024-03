O boxe brasileiro passou com 100% de aproveitamento pela primeira rodada do Pré-Olímpico Mundial da Itália, em Busto Arsizio. Depois dos triunfos no masculino com Luiz Oliveira, o Bolinha, Yuri Falcão e Wanderson Oliveira, foi a vez de Viviane Pereira subir no ringue e vencer o seu combate.