O Sport foi condenado, nesta terça-feira (12), a jogar oito partidas com os portões fechados por conta do atentado contra o ônibus do Fortaleza, na madrugada de 22 de fevereiro, após o confronto pela Copa do Nordeste, em Recife. O julgamento foi realizado pela Segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).