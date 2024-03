O italiano Jannik Sinner enfrentou um desafio duríssimo neste domingo (24) no Masters 1000 de Miami para avançar às oitavas de final. O holandês Tallon Griekspoor mostrou um ótimo repertório e incomodou o italiano, conquistando o primeiro set por 7/5 e manteve a pressão durante todo o segundo set. No entanto, o número 3 do mundo e segundo cabeça-de-chave do torneio conseguiu a quebra no 12º game, empatando em 7/5, e impôs seu jogo para fechar por 6/1.