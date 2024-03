A Seleção Brasileira volta a encarar a Inglaterra após seis anos e quatro meses. O último confronto também foi no Estádio de Wembley, em Londres, no dia 14 de novembro de 2017. Naquela ocasião, o Brasil era treinado por Tite e empatou em 0 a 0. Dos convocados daquela época, apenas um está na lista do atual técnico Dorival Júnior.