Um dia depois de assegurar a vaga olímpica do Brasil no caiaque (K1) individual, Pepê Gonçalves fez o tempo de 1min25seg54 e garantiu a medalha de ouro do Campeonato Pan-Americano de Canoagem Slalom e Caiaque Cross, que está sendo disputado no Parque Radical de Deodoro, no Rio de Janeiro.