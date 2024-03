A Seleção Brasileira terá mais uma mudança em relação à lista inicial de convocados para os primeiros amistosos da Era Dorival Júnior. A CBF anunciou, neste sábado (16), o corte do volante Casemiro, do Manchester United, por lesão, e a convocação do atacante Pepê, ex-Grêmio e hoje no Porto, para o seu lugar.