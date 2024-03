O fim de semana pode garantir a classificação da primeira representante da esgrima brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris. Nathalie Moellhausen, campeã mundial de espada em 2019 e número 8 do ranking mundial, é uma das cinco brasileiras que competem no Grand Prix de Budapeste, na Hungria, penúltima competição da arma antes do fechamento do ranking olímpico.