Com a vaga assegurada nos Jogos Olímpicos de Paris, Nathalie Moellhausen conquistou neste domingo (10) a medalha de bronze do Grand Prix de Budapeste, na Hungria, na arma espada. Campeã mundial em 2019, a esgrimista ítalo brasileira é a oitava colocada do ranking mundial da Federação Internacional de Esgrima (FIE).