Líder do ranking mundial do arco recurvo, o brasileiro Marcus Vinícius D'Almeida está classificado para a final do Campeonato Sul-Americano de Tiro com Arco, que ocorre em Maricá, no Rio de Janeiro. No sábado (30), às 14h19min, ele enfrentará o colombiano Santiago Atcila na disputa pela medalha de ouro.