Com dois golaços de Júnior Santos, um em cada tempo, o Botafogo derrotou o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, nesta quarta-feira (6), no Engenhão, no Rio de Janeiro, e ficou a um empate da fase de grupo da Copa Libertadores. O jogo de volta será na próxima quarta-feira, em Bragança Paulista. Caso o time paulista vença, a vaga será decidida nos pênaltis.