Com dois tempos bem distintos, Atlético-MG e Cruzeiro empataram na tarde deste sábado (30), por 2 a 2, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo confronto de ida da final do Campeonato Mineiro. O time da casa abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas cedeu a igualdade, com direito a gol dos visitantes aos 49 minutos do segundo tempo. Bruno Fuchs, Hulk, Jemerson (contra) e Dinenno marcaram os gols do clássico.