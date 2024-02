O Vasco apresentou nesta terça-feira, de forma oficial, quatro reforços para encorpar o elenco visando a temporada 2024. Compõem o pacotão, o goleiro Keiller, o lateral-esquerdo Victor Luís, o volante Pablo Galdames e o atacante Adson. Para o diretor executivo de futebol Alexandre Mattos, as contratações chegam para tornar o elenco mais forte e vai possibilitar uma temporada de novos horizontes. Acostumado a sofrer com o risco do rebaixamento, ele espera ver o clube agora brigando por títulos.