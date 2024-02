"Só depende da gente. Foi a primeira coisa que falei com nossos atletas. Não é como começa, mas como termina". Foi dessa maneira que o técnico Ramon Menezes já começou o processo de resgate da confiança da seleção brasileira, após a derrota de 1 a 0 para o Paraguai, nesta segunda-feira, em jogo válido pela rodada inaugural do quadrangular decisivo do Torneio Pré-Olímpico.