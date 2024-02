Com mais de 90% dos ingressos comercializados, o Fight Music Show 4 promete ser histórico. Isso porque a noite do dia 24 de fevereiro terá finalmente o encontro entre o tetracampeão mundial de boxe Acelino "Popó" Freitas e o ex- BBB, bodybuilder e influenciador digital Kléber "Bambam". A luta acontecerá nas regras da nobre arte.