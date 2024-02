Na primeira luta da noite, melhor para Pedro Oliveira que nocauteou Max Alves com uma joelhada ainda no round inicial. Dono do centro do ringue, o paranaense "minou" o rosto de Alves antes de achar uma joelhada no clinche e levar o rival à lona. Oliveira chegou ao segundo triunfo consecutivo, em sua estreia pelo Fight Music Show.