Como há muito tempo não se via, o Botafogo conquistou uma vitória tranquila e consistente na noite desta quarta-feira. Com direito a quatro gols do atacante Júnior Santos, o time carioca goleou o Aurora-BOL, por 6 a 0, no Engenhão, no Rio de Janeiro, no jogo de volta da fase preliminar da Copa Libertadores, e avançou com o agregado por 7 a 1. Outro destaque foi Tiquinho Soares, que desencantou após seis jogos e fez as pazes com a torcida. Savarino completou a goleada.