E o conto de fadas do brasileiro João Fonseca no Rio Open terminou na noite de sexta-feira (23), quando ele foi derrotado pelo argentino Mariano Navone, nas quartas de final do torneio ATP 500, por 2 a 1, parciais de 2/6, 6/3 e 6/3, em 2h20 min de partida disputada na Quadra Guga Kuerten, no Jockey Club Brasileiro.