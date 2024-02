Apontado como a grande esperança do tênis masculino brasileiro, João Fonseca voltou a fazer história nesta quinta-feira (22) à noite ao derrotar o chileno Cristian Garín por 2 a 0, com um duplo 6/4 em 1h30min de partida disputada na quadra Guga Kuerten, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, e se classificar para as quartas de final do Rio Open.