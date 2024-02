Yuri Alberto comemorou a contratação de Pedro Raul, pois deixaria de ser centroavante e jogaria pela beira no Corinthians. Mas a felicidade do camisa 9 durou pouco. O reforço deixou o campo diante da Portuguesa com dores na coxa e exames nesta segunda-feira confirmaram um problema muscular, deixando-o fora de ação por ao menos duas semanas. O atacante deve perder até quatro partidas, entre elas o clássico com o Palmeiras, dia 18, na Arena Barueri, e a estreia na Copa do Brasil, diante do Cianorte, dia 22.