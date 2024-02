Em casa, a Costa do Marfim venceu a Nigéria por 2 a 1 neste domingo (11) e conquistou o título da Copa Africana de Nações. Em uma final emocionante, os visitantes abriram o placar no Estádio Olímpico de Ebimpé, com um gol do zagueiro William Troost-Ekong, mas viram os donos da casa virarem com gols de Kessié e Haller, na segunda etapa.