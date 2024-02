O domingo (25) do Gre-Nal 441 também será de um River Plate x Boca Juniors, no Monumental de Núñez. A data que une o maior confronto da Argentina e um dos peincipais clássicos do Brasil — senão o principal — colocará no Beira-Rio frente a frente velhos conhecidos do jogo disputado no país vizinho. Os colorados Lucas Alario e Mercado já enfrentaram o gremista Cristian Pavon no Superclássico argentino. GZH relembra como foram essas partidas.