Os poucos mais de 20 minutos em que James Rodriguez esteve em campo na vitória sobre a Inter de Limeira, quarta-feira, em Brasília, por 3 a 0 - com um gol e uma assistência do colombiano -, fizeram a torcida do São Paulo lotar as redes sociais com pedidos para que o jogador assumisse a titularidade na equipe. Mas o técnico Thiago Carpini preferiu manter a calma.