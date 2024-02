Andy Murray vem desfrutando as últimas semanas da carreira de tênis profissional, como reiterou nesta segunda-feira. E continua escrevendo seu nome na história. Ao ganhar do canadense Denis Shapovalov, de virada, na estreia do Torneio de Dubai, o britânico se tornou o quinto tenista na história a alcançar a marca de 500 vitórias em uma quadra dura.