Gabriel Pec não é mais jogador do Vasco. Revelado pelo clube de São Januário, o meia-atacante que faz 23 anos na quinta-feira foi negociado com o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, onde disputará a Major League Soccer. Com a seleção brasileira na disputa do Pré-Olímpico, o jogador se despediu com emocionante mensagem.