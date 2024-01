A primeira edição do MundoTênis Open, disputado em Florianópolis, foi eleita um dos melhores eventos do ano de 2023 da categoria WTA 125. O torneio inaugural realizado na Super 9 Tennis Park, no Jurerê Sports Center, em Jurerê Internacional, ficou em segundo lugar como o mais votado como o melhor evento da série. Ao todo 31 torneios concorreram em votação realizada pelas atletas. O vencedor foi o Nordea Open, realizado em Bastad, na Suécia, com apenas dois votos acima do evento catarinense.