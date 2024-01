A direção do São Paulo oficializou nesta terça-feira a contratação do atacante Ferreira. São-paulino desde a infância, o jogador deixou o Grêmio para assinar com o clube do coração até 31 de dezembro de 2027. O time paulista deve desembolsar 1,5 milhão de euros, cerca de R$ 8 milhões, pelo câmbio atual, por 35% dos direitos econômicos do atleta de 26 anos.