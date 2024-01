O São José venceu o São Bento-SP nesta quinta-feira (11), por 3 a 2, e está classificado para a segunda fase da Copinha. Se o Flamengo pontuar contra o Audax-SP no outro confronto do grupo 19, o Zeca ficará na segunda colocação. Caso ocorra uma "zebra", os gaúchos podem passar em primeiro lugar, por conta do saldo de gols.