O São José segue vivo na Copa São Paulo. Depois de empatar em 1 a 1 no tempo normal, os gaúchos venceram o XV de Piracicaba nos pênaltis por 6 a 5, em jogo realizado no Estádio Ermírio de Moraes, em Alumínio. Na próxima fase, o time de Porto Alegre enfrentará o vencedor do duelo entre Flamengo e Náutico.