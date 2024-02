A Roma, em seu primeiro jogo desde a saída do técnico português José Mourinho e a chegada de Daniele De Rossi, venceu o Hellas Verona por 2 a 1 neste sábado (20), no Estádio Olímpico, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, que também teve a vitória do Milan sobre a Udinese, em jogo marcado pelos insultos racistas contra o goleiro 'rossonero' Mike Maignan.