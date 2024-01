O presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), o sul-africano Patrice Motsepe, afirmou, nesta sexta-feira (12), que confia plenamente na segurança da 34ª edição da Copa Africana de Nações (CAN), que começa no sábado na Costa do Marfim, dois anos depois de um tumulto provocar a morte de oito torcedores em Camarões.