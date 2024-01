O Pacaembu, um dos estádios mais tradicionais de São Paulo, terá um novo nome a partir de 2024. A Allegra Pacaembu, empresa que detém a concessão do local, anunciou nesta quarta-feira (31) a negociação dos naming rights do estádio com o Mercado Livre. Com isso, surgirá a Mercado Livre Arena Pacaembu.